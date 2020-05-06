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В Минобразования подготовили проект Профессионального стандарта для учителей

В Минобразования подготовили проект Профессионального стандарта для учителей
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:МОН разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ.

Министерство образования и науки разработало проект Профессионального стандарта по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования" и "Учитель заведения общего среднего образования".

Документ опубликован для общественного обсуждения, сообщает прессслужба Министерства образования и науки.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт — на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - отметила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Документ описывает основные трудовые функции и условия труда учителей, устанавливает единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категорией, а также условия допуска к работе.

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Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации.

При разработке Профессионального стандарта провели исследование международного опыта создания профессиональных стандартов, проведение онлайн-обсуждения документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

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Предполагается, что со вступлением в силу нового Профессионального стандарта утратит силу приказ Министерства социальной политики Украины от 10 августа 2018 года №1143 "Об утверждении профессионального стандарта "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования"".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 20 мая 2020 года.

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Минобразования, Школа, Любомира Мандзий.
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