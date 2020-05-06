У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Произошло это имя от латинского "jura", что означает "клясться", "давать клятву", поэтому имя также трактуют как "верный".

Имя Юрий – русская форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец". И эта версия является традиционной, основной. В данном контексте у имени Юрий появляется много европейских аналогов – это все формы имён Георгий и Егор, хотя все они употребляются самостоятельно и независимо друг от друга.

По второй версии, имя Юрий – это славянское имя. По одному мнению, имя Юрий имеет отношение к понятию "высокое место", поэтому может иметь перевод "высокий" в значении важный, почётный – "высочтимый". Также есть мнение, что имя Юрий могло появиться от глагола "юрить", т.е. спешить, торопиться, быть проворным, быстрым, резвым. Поэтому в данном случае трактовки у имени Юрий может быть гораздо больше. Возможно, что после появления христианства на Киевской Руси славянскому языческому имени дали новую жизнь

Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.

Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.

Поздравления

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни всё прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

Юра — это добрый малый,

И поможет он всегда.

Тут друзей всегда навалом,

Тут открытая душа.

И такому человеку

Пожеланий — пруд пруди.

Счастья, радости, мгновений,

Что цветут потом в груди.

Самых ярких путешествий,

Самых преданных друзей.

И советов самых честных,

И открытых всех дверей.

Чтоб всегда была опора,

Чтоб опорой мог быть ты.

Дома тебе — полной чаши!

И любимейшей жены!

Юрий значит "земледелец",

Это, видно, неспроста.

Ты во всех делах умелец,

Есть и ум, и доброта!

Потому тебя, наш Юра,

Очень сильно любят все,

Расцветает пусть натура

Вновь твоя во всей красе!

Тебя, Юрий, поздравляю,

Счастья пожелать хочу,

Я желаю, чтоб все в жизни

Тебе было по плечу.

Чтобы был здоровьем крепок,

Было сил не занимать,

И в руках, чтоб птицу счастья

Мог надежно ты держать.

Чтобы целей добивался

И вершины покорял,

Я желаю, чтобы в жизни

Ты счастливым, Юрий, стал.

Сегодня твоя пожеланий страница

Откроется в книге из праздничных дней.

Пусть в день этот лучшее в мире случится,

Хорошее сбудется что-то скорей.

Тебе этот день посвящается, Юра,

Всех-всех пожеланий простые слова.

Пусть вечно на полке пылится микстура,

Пусть не заболит никогда голова.

Легко совершается всякое дело,

А всякое слово пусть будет к добру.

И взгляд твой вперед пусть всегда будет смелым,

И солнышко светит в окно поутру.

И пусть растворятся любые невзгоды,

В свершениях будет всегда полнота.

И пусть в твоем доме в любую погоду

Согреет родных и друзей теплота.