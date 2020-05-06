Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно
Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Совенок Чарли посетит каждый дом: "Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн
"Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн

Главный санврач Украины: авиасообщение начнет восстанавливаться с открытием границ

Главный санврач Украины: авиасообщение начнет восстанавливаться с открытием границ
17:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине авиасообщение начнет восстанавливаться только с открытием границ.

Открытие авиасообщения должно быть консолидированным с решением европейских стран и начнет восстанавливаться с открытием границ.

Об этом в интервью "Сегодня" отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

"Авиасообщение - достаточно большая сфера экономики в Украине, в Европейском Союзе, поэтому решение будет приниматься отдельно и оно должно быть консолидировано с решениями европейских стран", - сказал Ляшко.

Правительство выделило более 3 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

По его мнению, как только начнут открываться границы, будет восстанавливаться и авиасообщение.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина летом попытается восстановить внутреннее авиасообщение, а полноценного восстановления международного авиасообщения в течение лета не будет.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут

Карантин был продлен до 11 мая, а затем до 22 мая, но с 11 мая состоится смягчение ограничительных мер.

По состоянию на утро 6 мая в мире зафиксировано 3 727 802 случая коронавируса, в частности 258 339 летальных исходов, 1 242 388 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Границы, Авиаперелет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
&quot;У нас есть кое-что для вас&quot;: знаменитости будут читать &quot;Гарри Поттера&quot; на карантине
"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь