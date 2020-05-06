Главный санврач Украины: авиасообщение начнет восстанавливаться с открытием границ

Новости Украины:В Украине авиасообщение начнет восстанавливаться только с открытием границ.

Открытие авиасообщения должно быть консолидированным с решением европейских стран и начнет восстанавливаться с открытием границ.

Об этом в интервью "Сегодня" отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

"Авиасообщение - достаточно большая сфера экономики в Украине, в Европейском Союзе, поэтому решение будет приниматься отдельно и оно должно быть консолидировано с решениями европейских стран", - сказал Ляшко.

По его мнению, как только начнут открываться границы, будет восстанавливаться и авиасообщение.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина летом попытается восстановить внутреннее авиасообщение, а полноценного восстановления международного авиасообщения в течение лета не будет.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Карантин был продлен до 11 мая, а затем до 22 мая, но с 11 мая состоится смягчение ограничительных мер.

По состоянию на утро 6 мая в мире зафиксировано 3 727 802 случая коронавируса, в частности 258 339 летальных исходов, 1 242 388 человек выздоровели.