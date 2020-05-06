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Венедиктова о взрывах в Балаклее: ОГП тщательно изучит выводы ВСК

Венедиктова о взрывах в Балаклее: ОГП тщательно изучит выводы ВСК
23:49 Ср, 6 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Венедиктова прокомментировала расследование взрывов боеприпасов в Балаклее

Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установления виновных во взрывах на всех стратегических объектах. Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии ВР к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Как сообщили в пресс-службе, 6 мая в Офисе Генерального прокурора состоялась рабочая встреча по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годы с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений.

В частности, участники собрания обсудили состояние досудебного расследования уголовного производства в отношении взрывов на 65 арсенале ГРАУ Вооруженных Сил Украины в пгт. Балаклея Харьковской области и отчет парламентской ВСК по этим событиям, говорится в сообщении.

"Нам важен парламентский контроль, поэтому мы собрались обсудить выводы ВСК с представителями следствия, процессуальными руководителями и экспертами. Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты и заслушали версии следствия. Отчет Временной следственной комиссии Офис Генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит. Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установления виновных во взрывах на всех стратегических объектах", - заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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В Офисе добавили, что сейчас следователями Службы безопасности Украины, осуществляющими досудебное расследование в этом уголовном производстве, документы с выводами Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы истребованы в установленном законом порядке.

После их изучения будет решен вопрос о назначении комплексной комиссионной судебной экспертизы с привлечением соответствующих специалистов с целью обеспечения объективности, прозрачности и достоверности расследования, добавили в Офисе.

В целом на протяжении 2017-2020 годов в рамках уголовного производства проведено более 600 осмотров помещений, транспортных средств, места происшествия и непосредственно территории арсенала. Допрошено более 1500 свидетелей и потерпевших. Достоверность полученных показаний прямых свидетелей и очевидцев происшествия проверено с применением полиграфа и последующим проведением судебно-психологических экспертиз. Для установления причин взрывов и нанесенного ущерба назначено около 500 судебных экспертиз, говорится в сообщении.

По данным Офиса, уже получены выводы экспертных исследований военного имущества, техники и вооружения; выводы пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, военной экспертиз; а также материалы видео - звукозаписи, фототехнических, товароведных и судебно-психологических экспертиз. Проведение других экспертиз продолжается.

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"В ходе расследования, среди основных версий, было определено причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступление пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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ВСК, Балаклея, ОГП, Ирина Венедиктова, Взывы.
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