В РФ 7 мая суд рассмотрит апелляцию защиты политзаключенного Приходько

Новости Украины:Московский суд рассмотрит апелляцию на арест украинца Приходько.

Апелляционный военный суд городского округа Власиха Московской области 7 мая рассмотрит апелляцию адвоката Назима Шейхмамбетова на постановление о продлении меры пресечения украинскому политзаключенному Олегу Приходько.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Завтра в 10 утра в апелляционном военном суде городского округа Власиха Московской области пройдет рассмотрение апелляционной жалобы защиты Приходько Олега Аркадьевича на постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесенное Южным окружным военным судом 27 марта 2020 года", - сообщил Шейхмамбетов.

По его словам, защита будет участвовать в заседании посредством видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда.

Сам Приходько будет участвовать в заседании также по видеоконференцсвязи либо из следственного изолятора, либо из Южного окружного военного суда города Ростов-на-Дону.

Как сообщалось, украинского активиста Олега Приходько обвиняют по следующим статьям УК РФ: ч. 1 ст.30 и ч.1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч.1 статьи 222 ("Приобретение и хранение взрывчатых веществ") и ч.1 статьи 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ").

27 марта 2020 года Приходько продлили арест до 15 сентября 2020 года, а спустя несколько дней этапировали в Ростов-на-Дону.

По ходатайству защиты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и карантинными ограничениями по недопущению распространения COVID-19 заседание суда по делу Приходько было отложено на неопределенный срок.