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Ермак: у украинского кино будет поддержка

Ермак: у украинского кино будет поддержка
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Андрей Ермак заявил, что все разговоры относительно сокращения поддержки украинского кинематографа безосновательны.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что все разговоры относительно сокращения поддержки украинского кинематографа безосновательны.

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской киноиндустрии, сообщает пресс-служба ОП.

"Мы увидели, что начали происходить положительные изменения - украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы - ред.). Все это будет поддерживаться", - сказал Ермак.

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Он напомнил, в частности, что с целью поддержки отрасли продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции.

Кроме того, руководитель ОП выразил убеждение, что сегодня важно поддержать тех работников отрасли, которые не являются штатными сотрудниками кинокомпаний.

"Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными работниками в продакшенах, телевизионных или кинокомпаниях. Очень большое спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, имея сегодня тяжелую ситуацию, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей", - отметил он.

В то же время Ермак обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом.

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"Хочется начать диалог, хочется, чтобы вы чувствовали, что даже сегодня, имея в стране войну, эпидемию, мы не забываем о культуре, не забываем о кино", - отметил руководитель ОП.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, по его словам, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%.

"Это европейская практика, когда культурные услуги имеют специальное налоговое администрирование", - отметил Ткаченко.

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Кроме того, от добавил, что представители комитета обсуждали с Кабинетом министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда в области культуры, среди которых - кинематограф.

В то же время продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранительные органы усилить эффективность в борьбе с онлайн-пиратством.

А продюсер Владимир Яценко отметил, что важно систематизировать наработки киноиндустрии по системе КРІ, это позволит определить критерии оценки контента, который производит украинский кинематограф. По его словам, целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино этого года.

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Руководитель ОП призвал представителей отрасли подавать свои предложения как в Офис Президента, так и в профильный парламентский комитет.

Ермак также предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, иностранные специалисты в сфере кинематографа.

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Украина, Кино, Финансы.
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