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Сегодня в Украине - День памяти и примирения

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Сегодня в Украине - День памяти и примирения
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Этот день посвящен памяти более 80 миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за насилия мирового масштаба. Тем, кто погиб на фронтах, в окопах, и тем, кто погиб во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях или просто пропал без вести в вихре военного лихолетья.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому). По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднества. Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому) в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии", который по своей сути повторил аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая.

В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить свои усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН с целью не подвергать дальнейшей угрозе международную безопасность.

В Украине День памяти и примирения установлен в соответствии с Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Таким образом, Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения.

Этот день установлен для "чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти погибших".

Официальный лозунг памятных мероприятий - "1939-1945. Помним. Побеждаем". Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение - своеобразная аллюзия, с одной стороны олицетворяющее цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

В этом году ко Дню памяти и примирения 8 мая и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая Украинский институт национальной памяти начинает всеукраинскую бессрочную акцию "Семейные истории войны". Чтобы принять участие в акции, украинцам предлагается опубликовать свой рассказ в любой социальной сети под хэштегом #РодинніІсторіїВійни и добавить к тексту фотографию члена семьи, чью историю вы публикуете. 

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Как сообщалось, 5 мая киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в связи с ограничительными мерами массовые мероприятия в столице до 8 и 9 мая проводиться не будут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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9 мая, День памяти и примирения, 8 мая, День победы над нацизмом, Жертвы Второй мировой войны.
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