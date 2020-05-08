Степанов: В Украине не будут останавливать медицинскую реформу

Новости Украины:Глава Минздрава подчеркнул, что финансирование первичного звена останется таким же, каким оно было в прошлом году.

В Украине не будут останавливать медицинскую реформу из-за проблем, возникших из-за недофинансирования отдельных отраслей, больниц. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН.

"Мы не приостанавливаем реформу. Это не может быть ни в коем случае. Основные вещи, которые будут происходить. Первое – любое финансирование будет исключительно через Национальную службу здоровья. И это не обсуждается. Никаких возвратов к медицинской субвенции уже не будет. Финансирование первичного звена остается так же, как оно было в прошлом году. Финансирование будет идти через договоры соответственно по тарифам", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что "для нас важно, чтобы не закрылись больницы. Сейчас практически все больницы, которые находятся на вторичном и третичном уровнях, заключили соглашения".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а исправлять ошибки в планировании.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.