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Разумков рассказал, что такое 9 мая

Разумков рассказал, что такое 9 мая
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:По словам спикера, День Победы – это и праздник, но и напоминание об уроках истории

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны.

В торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководители парламентских комитетов, сообщается на сайте парламента.

"День Победы - это с одной стороны праздник, а с другой - напоминание о тех уроках истории и тех людях, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то - здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны ", - отметил Разумков.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве (Фото)

Спикер парламента подчеркнул, что независимо от политических видений, история должна оставаться историей и каждый должен помнить уроки, которые она приносила. "Люди не должны переписывать историю - они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и эпохальные точки, через которые проходило государство ", - сказал он.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Верховная Рада, Праздник, День Победы, 9 мая, Дмитрий Разумков, Праздники в мае, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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