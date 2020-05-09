Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве (Фото)

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня на Мемориале славы в Киеве.
Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы", - отметили в ОП.
Сегодня в Украине отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.