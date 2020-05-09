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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве (Фото)

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве (Фото)
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня на Мемориале славы в Киеве.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы", - отметили в ОП.

Сегодня в Украине отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С Днем Победы! Душевные поздравления в стихах и открытках

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

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Праздник, День Победы, 9 мая, Владимир Зеленский, Праздники в мае, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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