Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве (Фото)

Новости Украины:Глава украинского государства почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня на Мемориале славы в Киеве.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы", - отметили в ОП.

Сегодня в Украине отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.