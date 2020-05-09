Смягчение карантина: как будут работать открытые площадки кафе и ресторанов Киева

Новости Украины:Правила работы открытых площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.

Киевские власти обнародовали требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.

Как сообщили в пресс-службе горгосадминистрации, требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м.

За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет).

Заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом.

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения. Также должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета). Меню должно быть размещено рядом с местом приёма/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Также заведениям необходимо соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные меры: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизация и тому подобное.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Заведения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиками.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени.

Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.

Кроме того, заведения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.

Как сообщалось ранее, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая ожидаются некоторые послабления карантина, в частности будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов.

8 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для поддержки предпринимателей и упрощения разрешительных процедур городские власти уже подготовила решение Киевсовета, которое вынесет на ближайшую сессию.

По словам мэра, сезонным и летним площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Касаться будет такая процедура и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривню.