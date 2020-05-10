Тест-системы COVID-19: Минздрав проводит экспертизу еще одного отечественного производителя

Новости Украины:Максим Степанов провел брифинг и рассказал о ситуации с тест-системами в Украине.

Министерство финансов уже частично профинансировало изготовление партий тест-систем Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии медицинских наук Украины, в то же время Министерство здравоохранения проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим об Институте молекулярной биологии и генетики НАМА, то решение об их финансировании было принято на заседании СНБО и было введено в действие 13 марта 2020 года. Согласно этому решению было определено относительно самофинансирования изготовления тестов. Основным исполнителем, согласно решению Кабмина признан Минфин, которое, знаю, профинансировано уже определенные меры Института", - рассказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав общается с Институтом, и оказывает помощь и советы относительно тестов.

"Кроме иностранных тест-систем, мы пользуемся украинскими, производящихся нашими производителями. Сейчас мы проводим экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем", - сообщил министр.

Как ранее сообщалось, тест-системы на COVID-19 украинского производства уже закупает Германия.