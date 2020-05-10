Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Фергюсон объяснил свое поражение от Гэтжи
Фергюсон объяснил свое поражение от Гэтжи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

COVID-19: в Укране за сутки заболело 30 детей и 110 медработников

COVID-19: в Укране за сутки заболело 30 детей и 110 медработников
10:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за сутки медики зафиксировали 30 случаев заражения среди детей и 110 у медработников.

По состоянию на 10:00 за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев, при этом 151 пациент выздоровел", - сказал Степанов.

COVID-19: за минувшие сутки во Львовской области два летальных случая

В общем, за все время пандемии, заболело 15 232 человека, из них 1 056 детей и 2 964 медработника, при этом в целом выписаны 3 060 человек, а летальных случаев 391.

Также министр сообщил, что за минувшие сутки совершено 7 301 исследования методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 89, Львовской области - 54 и Ровенской области - 49", - отметил Степанов.

СБУ: Баканов проверил управления в Кировоградской области 

Как ранее сообщалось, сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
05 Баня на 20-м этаже: в столице произошел пожар в жилом доме (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Пандемия COVID-19: количество жертв в мире превысило 280 тыс
Количество жертв COVID-19 в мире превысило 280 тыс
Ракетный удар: аэропорт в столице Ливии пострадал от обстрела (Фото)
Аэропорт в столице Ливии пострадал от ракетного удара (Фото)
Google посвятил дудл Дню матери
Google посвятил дудл Дню матери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь