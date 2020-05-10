COVID-19: в Укране за сутки заболело 30 детей и 110 медработников

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за сутки медики зафиксировали 30 случаев заражения среди детей и 110 у медработников.

По состоянию на 10:00 за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев, при этом 151 пациент выздоровел", - сказал Степанов.

В общем, за все время пандемии, заболело 15 232 человека, из них 1 056 детей и 2 964 медработника, при этом в целом выписаны 3 060 человек, а летальных случаев 391.

Также министр сообщил, что за минувшие сутки совершено 7 301 исследования методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 89, Львовской области - 54 и Ровенской области - 49", - отметил Степанов.

Как ранее сообщалось, сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек.