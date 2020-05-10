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"Мать-героиня": президент присвоил звание почти 680 украинкам

"Мать-героиня": президент присвоил звание почти 680 украинкам
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский присвоил 678 украинкам звание "Мать-героиня".

Президент Владимир Зеленский присвоил 678 украинкам звание "Мать-героиня".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечены 678 украинских женщин", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, почетное звание получили матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – в Донецкой, 26 – в Житомирской, 49 – в Закарпатской, 14 – в Запорожской, 39 – в Ивано-Франковской, 16 – в Киевской и 20 – города Киева.

Звание "Мать-героиня" присвоили также 9 жительницам Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ривненской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 – Черниговской.

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Как сообщалось, в Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая.

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Украина, Президент, Владимир Зеленский.
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