Порошенко: Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины

Новости Украины:Порошенко поздравил всех мам с праздником.

Народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских женщин с Днем матери.

"Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте политсилы в воскресенье.

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня отмечается День матери.

Он установлен Указом Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам.