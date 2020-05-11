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Шмыгаль сообщил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина

Шмыгаль сообщил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-1.

Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - отметил он.

Шмыгаль: Метро не откроют до 22 мая

Как сообщалось, в Украине коронавирусом заражено свыше 15 тыс. человек, за последние сутки 522 новых случая.

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине.

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Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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