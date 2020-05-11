У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать".

В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья".

Уменьшительно-ласкательное обращение Аня также является краткой формой многих других имен, как женских, так и мужских (Анисья, Антониана, Анфима, Диана, Гелиана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Сусанна, Фабиан, Флориана, Христиан, Христиана, Юлиана, Юлиания).

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьёт свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. Ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Девушка с этим именем капризна и требовательна. Подобно рыси Анна подкарауливает свою жертву, однако ее настрой меняется слишком часто. Она предчувствует события и обволакивает своим обаянием.

В отношениях она сдержанно-страстная, бурные порывы для нее редкость. Часто Анна обладает привлекательной внешностью и имеет множество поклонников. Однако навязывать ей свою любовь бесполезно, девушка делает свой выбор самостоятельно. Для Анны нормально иметь и мужа, и любовника одновременно. Девушка на полном серьезе будет считать, что хранит верность обоим.

Часто первый брак Анны распадается, что может надолго выбить девушку из колеи. Со своей стороны Анна всегда честна и предана мужу, но грубости, хамства и измен со стороны супруга простить не сможет. Развод и последующее одиночество для девушки с этим именем не всегда предпочтительнее обид. Чаще она замыкается в себе и ждет лучших времен.

Дети становятся для Анны настоящим увлечением. Она хорошо умеет шить. Девушке доставляет удовольствие красиво одевать себя и детей.

Чаще всего Анна находит свое призвание в медицине. Может стать инженером или учительницей. Девушка отлично рассказывает и заставляет себя слушать. В работе она добросовестна и предана своему делу. Лучше всего ей удается работа с людьми. Свою энергию Анна чаще тратит на благополучие близких людей, забывая о себе.

Поздравления

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И словно солнышко, сверкай!

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Пусть успех в работе

Будет у тебя,

Всё, что ты желала,

Сбудется сполна.

Мир пусть интересен

Будет для тебя,

Милая улыбка

Светится всегда!

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать!

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта!

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Будь волшебной, ясной, нежной,

Лучезарной, безмятежной,

Чтоб глаза сияли ярко,

Тебя, Анна, с днем приятным!

Пусть лучи на небе солнца

Освещают путь всегда,

А с закатом пусть восходит

Твоя яркая звезда.

Чтоб судьба тебя хранила,

Чтобы Ангел твой берег,

Чтобы дней счастливых было

Много-много наперед!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

Твое имя означает "храбрость", "сила" неспроста.

Ты мила и энергична, а во взгляде — доброта.

Ты сильна своей красою, есть в тебе и пыл, и страсть.

Я желаю тебе, Аня, чтоб твоя мечта сбылась!

Пусть по жизни удается всё, что хочешь, получать,

Чтоб, как розы и фиалки, всех пленяя, расцветать.

Чтобы каждая задумка стала явью побыстрей,

Ну а ты бы оставалась всех красивей и милей!