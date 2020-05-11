Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Супрун обратилась к Степанову: Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием

Супрун обратилась к Степанову: Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием
23:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Супрун обратилась к Степанову, говорит, что он не сможет найти обещанных врачам денег.

Экс-руководительница Минздрава Уляна Супрун обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову с предупреждением, что врачи так могут и не дождаться обещанных доплат к зарплатам, а свертывание медреформы приведет к непоправимым негативным последствиям.

1 апреля в Украине стартовал важный этап медреформы, который должен полностью изменить правила финансирования украинских больниц и внедрить так называемую схему "деньги ходят за пациентом". Однако министр здравоохранения Степанов раскритиковал этот механизм. Учитывая это, член парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина назвала действия власти фактическим сворачиванием преобразований в медицине.

Как известно, Степанов отметил, что увеличение зарплат медиков должно достичь до 50% от того, что есть сейчас.

Ульяна Супрун подробно объяснила, почему этот шаг "не решит проблему, а только создаст новые риски".

"Во-первых, причина, почему более 300 медучреждений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. Говоря медицинским языком, выплатив 11 миллиардов больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни. Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров.

Во-вторых, проблема с этим "решением" в том, что жизнь не заканчивается в этом году. Сделав выплату сейчас, придется делать ее также в следующем году.

Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора

Хочу обратить ваше внимание, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно, рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 миллиарда гривен. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 миллиардов.

... Уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты.

К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас.

Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал", - написала Супрун.

Степанов: Как Минздрав работает над медреформой

Бывшая руководительница Минздрава настаивает на том, что Степанов должен остановить исправления реформы и ее аудиты, и "сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки к ее началу".

По ее словам, ошибка Степанова в том, что министр не проводил подготовку к внедрению важного этапа медреформы, но в его силах принять решение:

  • или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы,
  • или дальше жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам медикам.

Супрун предлагает создать целевую субсидию для местной власти на реорганизацию медицинских учреждений, которые оказались не готовыми к реформе. Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг.

Степанов: Надбавки медикам выплатили лишь в Полтавской области

При объединении медучреждений придется пойти на увольнение десятков главных врачей.

При выполнении этих условий, по мнению Супрун, уже к концу года большинство из 300 "проблемных" заведений будут объединены с более мощными больницами под руководством более умелых и добросовестных главных врачей, а большинство рабочих мест будет сохранено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медики, Зарплаты, Максим Степанов, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 Покончил жизнь самоубийством: На Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай
04 Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина
05 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь