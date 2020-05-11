Степанов: Как Минздрав работает над медреформой

Новости Украины:Минздрав не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года.

Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Минздрав.

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц", - сказал Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что медреформа, которую разработали предыдущие руководители Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

"НСЗУ рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабинет министров. Эти тарифы были рассчитаны всего за 2 месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина", - добавил Степанов.

Он отметил, что реформирование медицины может занять три года, однако реальные изменения начнутся с 2021 года.

"Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - отметил Максим Степанов.

Как сообщалось, тройную зарплату медикам выплатили только в одной области, Степанов будет докладывать Президенту.