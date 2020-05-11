Почему медики не получили надбавки за март: Шмыгаль дал объяснение

Новости Украины:Надбавки медикам, будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, и проблем с выплатами не должно быть.

Надбавки медикам, работающим с больными коронавирусом, у 300% за апрель будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, и проблем с выплатами не должно быть.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому здесь проблем не должно быть", - сказал на совещании Шмыгаль.

По информации пресс-службы ОПГ, Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, работающим с больными COVID-19. Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабмина, а документом Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

На этой неделе, по словам Шмыгаля, правительство будет искать решение для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, зачастую является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто заслужил. Как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, надбавки медикам в 300% за март полностью выплатили только в Полтавской области.

9 мая он заявил, что будет настаивать на принятии решений кадрового характера в отношении лиц, тормозящих выплаты надбавок в 300% медикам, работающим с больными COVID-19.

Президент на ежедневном совещании 6 мая заявил, что требует найти и наказать виновных в задержке выплаты обещанных доплат медикам, работающим с больными COVID-19.