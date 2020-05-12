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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая
10:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 мая.

Яков Теплый

Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.

С Якова (Иакова), т.е. с 30 апреля по старому стилю, на Киевской Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: "В мае жениться — всю жизнь маяться".

В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

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На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский (в миру Димитрий Александрович Брянчанинов) родился в 1807 году в селе Покровском Вологодской губернии. Он происходил из дворянской фамилии Брянчаниновых, восходящей к боярину Михаилу Бренко, герою Куликовской битвы. Имя его отца — Александр Семенович, матери — София Афанасьевна.

Димитрия влекла иноческая жизнь, но отец отдал его в Главное военное инженерное училище в Санкт-Петербурге. Проходя учение, юноша задумался об относительности научных знаний и тщетности учености, которые не ведут прямо к вечной жизни. В поисках истины он внимательно читал творения святых отцов Православной Церкви.

Димитрий принял решение стать монахом, отстаивая свое решение перед начальством и родителями. Это намерение укрепилось после знакомства с оптинским старцем Леонидом (Наголкиным) — преподобным Львом. Училище Димитрий окончил в чине поручика в 1826 году. В отставке ему было отказано, но по Божию Промыслу вскоре он был уволен со службы из-за болезни и поступил послушником в Александро-Свирский монастырь в Олонецкой губернии, затем был и в других обителях.

В 1831 году он был пострижен в монашество с именем в честь святого Игнатия Богоносца, рукоположен во иеромонаха и назначен игуменом Лопотова Пельшемского монастыря. С 1833 года отец Игнатий — настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга в сане архимандрита. Днем он управлял обителью, ночью предавался молитве, для братии был и начальником, и духовным отцом.

В 1857 году в Казанском соборе в Санкт-Петербурге архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского (с кафедрой в Ставрополе; ныне — епархия Ставропольская).

В 1861 году по прошению епископ Игнатий был уволен на покой из-за болезни. Святитель поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где впоследствии был погребен. Им написаны "Приношение современному монашеству", "Отечник" — сборник изречений и примеров из жизни древнего монашества, множество писем, подготовлены к изданию пять томов его трудов (6-й том — "Отечник" издан после его кончины).

Международный день хумуса

Праздник посвящен популярной закуске из нутового пюре.

Хумус готовят из смеси пюре из нута, оливкового масла, лимонного сока, кунжутной пасты и специй. Это блюдо богато растительным белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами. Изначально хумус появился на Ближнем Востоке, но сегодня она популярна во многих странах особенности среди вегетарианцев и людей поддерживающихся принципов здорового питания.

Праздник в честь хумыса был впервые отмечен в 2012 году по инициативе предпринимателя Бена Ленгома, который решил придумать праздник, который бы объединил жителей Ближнего Востока и способствовал созданию положительного имиджа Израиля. Благодаря соцсетям праздник быстро набрал популярность и сегодня отмечается любителями этой закуски во многих странах.

Всемирный день одуванчика

Одуванчик — растение, настолько же понятное, насколько и загадочное.

Кто из нас в детстве не плёл венок из жёлтых одуванчиков или не пускал парашютики, дождавшись пока цветок станет воздушным и можно будет на него смело дуть?

А вот варенье или салат из одуванчиков удалось попробовать немногим. И зря. Ещё из одуванчиков получается очень вкусное пиво — если захотите его попробовать, добро пожаловать в бельгийские пивоварни.

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Ещё отметим невероятную пунктуальность одуванчиков: они раскрываются ровно в шесть утра, а в три часа дня закрываются — можно сверять по ним часы.

И это далеко не всё, чем готовы удивить ярко-жёлтые цветы каждого, кто заинтересовался. Например, вы знали, что у этих растений есть собственный праздник?

13 мая весь мир отмечает День одуванчика (World Dandelion Day) — отличный повод сменить свой рацион, разнообразив его супом и вином из одуванчиков, украсить свой наряд ярко-жёлтым цветочным ободком. И как всегда, не забудьте про хорошее настроение!

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 13 мая, Яков Теплый, День памяти святителя Игнатия Брянчанинова, Международный день хумуса, Всемирный день одуванчика.
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