У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Яков (Иаков) – это библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.

Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.

Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.

В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.

По служебной лестнице он продвигается неравномерно, его ждут взлеты и падения. Для достижения своей цели Яков готов почти на все, иногда он умело использует для этого других людей. При этом это довольно принципиальный человек, он ценит дружбу и товарищество на работе, не терпит предательства и некрасивых поступков. Яков всегда предан делу, но требует того же от других.

В семейной жизни Яков непредсказуем и иногда может посеять панику в кругу своих домочадцев. Причина этого заключается в его потребности в сильных переживаниях, и это часто доставляет много хлопот. Его нельзя не любить, так как это уверенный в себе мужчина, гостеприимный, внимательный и тактичный хозяин. Свою семью Яков очень бережет и любит, она для него является единственным местом отдыха. Это очень интеллигентный мужчина, поэтому с ним всегда интересно. Иногда может проявлять деспотизм и упрямство, что осложняет общение с ним.

В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости

Поздравления

Судьба дает нам много знаков,

И их понять способен Яков.

И интуиция прекрасна,

И с полу слов ему все ясно.

Хотим, чтоб в жизни не нуждался,

Заветный задум твой сбывался.

И будь счастливым, полным сил,

Чтоб ненаглядную любил.

Не знаю под действием каких знаков,

Или на то повлияла судьба,

Но отыскался мне друг такой, Яков,

И ближе мы стали, чем лёд и вода.

Тебе я желаю, мой милый дружочек,

Не вешать нос в жизни и не унывать,

Пусть яркие дни жизнь обводит в кружочек

И пусть от кружков календарь не узнать!

Парень ты, конечно, классный.

Ты, бесспорно, гордость наша,

Поздравления принимай

В день особый, славный Яша.

Будь здоров и духом крепок,

Верь в удачу и себя,

Пусть ведет к заветной цели

Твоя яркая звезда.

Мы для Яши постарались,

Ранним утречком поднялись,

Испекли мы колобок,

А начинка — поздравок!

Яков — добрый, Яков — славный,

Смелый, сильный и забавный,

Мы желаем тебе счастья

И душевного богатства,

И семейного тепла —

Что растопит гору льда!

Тебе мы, Яков, пару строк

Написали в поздравок.

Пусть хранит тебя судьба,

Стороной минует пусть беда,

Желаем счастья до небес,

Свершенья радостных чудес,

Любви, здоровья и побед,

И жизни долгих-долгих лет.

Прекрасный и погожий день сегодня,

Ну что же Яков, поздравляю я тебя.

Желаю, чтоб печали не одолевали,

Чтобы фонтан здоровья бил всегда.

Надеюсь, что успехов ты добьешься,

И сможешь в жизнь желание воплотить.

Желаю зарабатывать побольше,

И слез утрат, чтобы не лить.

Яков. Богатырь ты наш

Этим ярким, чудным утром

Мы хотим, чтоб был кураж

Чтоб потом и помнить смутно.

Помни — этот день лишь твой,

Что захочешь — сразу делай,

Чтоб на сердце был покой

И твоя душа запела.