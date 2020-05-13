У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.
Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.
Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.
В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.
По служебной лестнице он продвигается неравномерно, его ждут взлеты и падения. Для достижения своей цели Яков готов почти на все, иногда он умело использует для этого других людей. При этом это довольно принципиальный человек, он ценит дружбу и товарищество на работе, не терпит предательства и некрасивых поступков. Яков всегда предан делу, но требует того же от других.
В семейной жизни Яков непредсказуем и иногда может посеять панику в кругу своих домочадцев. Причина этого заключается в его потребности в сильных переживаниях, и это часто доставляет много хлопот. Его нельзя не любить, так как это уверенный в себе мужчина, гостеприимный, внимательный и тактичный хозяин. Свою семью Яков очень бережет и любит, она для него является единственным местом отдыха. Это очень интеллигентный мужчина, поэтому с ним всегда интересно. Иногда может проявлять деспотизм и упрямство, что осложняет общение с ним.
В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости
Поздравления
Судьба дает нам много знаков,
И их понять способен Яков.
И интуиция прекрасна,
И с полу слов ему все ясно.
Хотим, чтоб в жизни не нуждался,
Заветный задум твой сбывался.
И будь счастливым, полным сил,
Чтоб ненаглядную любил.
Не знаю под действием каких знаков,
Или на то повлияла судьба,
Но отыскался мне друг такой, Яков,
И ближе мы стали, чем лёд и вода.
Тебе я желаю, мой милый дружочек,
Не вешать нос в жизни и не унывать,
Пусть яркие дни жизнь обводит в кружочек
И пусть от кружков календарь не узнать!
Парень ты, конечно, классный.
Ты, бесспорно, гордость наша,
Поздравления принимай
В день особый, славный Яша.
Будь здоров и духом крепок,
Верь в удачу и себя,
Пусть ведет к заветной цели
Твоя яркая звезда.
Мы для Яши постарались,
Ранним утречком поднялись,
Испекли мы колобок,
А начинка — поздравок!
Яков — добрый, Яков — славный,
Смелый, сильный и забавный,
Мы желаем тебе счастья
И душевного богатства,
И семейного тепла —
Что растопит гору льда!
Тебе мы, Яков, пару строк
Написали в поздравок.
Пусть хранит тебя судьба,
Стороной минует пусть беда,
Желаем счастья до небес,
Свершенья радостных чудес,
Любви, здоровья и побед,
И жизни долгих-долгих лет.
Прекрасный и погожий день сегодня,
Ну что же Яков, поздравляю я тебя.
Желаю, чтоб печали не одолевали,
Чтобы фонтан здоровья бил всегда.
Надеюсь, что успехов ты добьешься,
И сможешь в жизнь желание воплотить.
Желаю зарабатывать побольше,
И слез утрат, чтобы не лить.
Яков. Богатырь ты наш
Этим ярким, чудным утром
Мы хотим, чтоб был кураж
Чтоб потом и помнить смутно.
Помни — этот день лишь твой,
Что захочешь — сразу делай,
Чтоб на сердце был покой
И твоя душа запела.