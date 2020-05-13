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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
10:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 14 мая.

Еремей Запашник

Праздник получил название по имени святого Иеремии — второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства.

Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом "ярмо".

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Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

Пролетье

Пролетье у славян — встреча пролетья, последняя неделя пахоты и начала сева. Также в этот день славянами совершались обережные обряды пробуждения земли, приносящие силу и здоровье.

Славилась Майя Златовласка — Матерь Всех Богов, ей устраивали ритуал поклонения на Капище богини судеб Макоши. Также в её честь происходило возжжение священного огня, знаменующего начало лета. Вообще в Пролетье было принято разжигать большие костры, чтобы они пылали во славу наступающего лета.

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Также проводился обряд опахивания, приносящий здоровье и удачу, и волшебное чародейство у Триглы (древней славянской богини, единой в трех ипостасях: творящая, хранящая и разрушающая), помогающее женщине сохранять лад в семье.

Праздник Пролетья отмечался шумно, весело и всенародно. Традиционно в этот день устраивались скоморошьи и молодецкие забавы, игры, песни и хороводы. Танцы и песни проходили под славянские инструменты: барабан, кугиклы, дудки, свирели.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 14 мая, Еремей Запашник, Пролетье.
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