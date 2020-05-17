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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая
10:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 мая.

Арина Капустница

Народный праздник "Арина Капустница" отмечается 18 мая (по старому стилю – 5 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти великой мученицы Ирины Македонской. Другие названия праздника: "Ирина/Арина", "Ирина/Арина Рассадница", "Ирина/Арина Лопатница". Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.

Ирина Македонская родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это. Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения на христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

На Ирину (в русской традиции — Арину), как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и поздние огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно рано утром в полном одиночестве, пока никто не видит, чтобы не сглазили. Считалось, что если за это дело возьмется мужчина, овощи зацветут и не дадут плодов. А еще при посадке рассады нельзя было есть хлеб, чтобы куры не выклевали капусту. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие.

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы и луга, чтобы избавиться от прошлогодней старой высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: "На Ирину худая трава из поля вон". Выжег травы назывался "палом" и был очень вреден. Часто огонь переходил на лесные массивы.

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Сны, приснившиеся 18 мая означают следующее: слышать ауканье — к разлуке с детьми; увидеть каштаны — к неприятностям; увидеть пыль столбом — к судебным разбирательствам; наблюдать северное сияние или комету — к значительным переменам в жизни; кашлять во сне кровью — к приезду дальних родственников.

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (International Museum Day). И, конечно, те из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику.

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, — всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Её деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются 40 тысяч членов из более чем 140 стран мира.

День Розовой Пантеры

18 мая 2015 года жители планеты впервые отметили необычную дату – День Розовой Пантеры (Pink Panther Day) – новый праздник, учреждённый в Королевстве Любви (сообществе друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры).

Напомним, что Розовая Пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника, отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей (а конкретно – перекрашивание мира в розовый цвет), его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для учреждения этой новой даты.

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Главным символом праздника стал Розовый Бриллиант, а его "духовной основой" провозглашено нестандартное мышление и изменение окружающего мира. Ведь изменить окружающий мир к лучшему мы можем, только изменив себя и своё мышление. А окружающий мир – это не только люди, но и природа, и общество в целом, и каждый участник праздника, в широком смысле способный к созиданию и творчеству, представляет из себя вот такой уникальный Розовый Бриллиант, способный изменить окружающий мир к лучшему. 

Кстати, у Дня Розовой Пантеры есть и девиз – "Think pink!" (что по-русски буквально "Думай по-розовому!"), который в контексте праздника обозначает – "Думай творчески!". Поэтому не удивительно, что идею новой даты с радостью поддержали художники, музыканты, ювелиры, кондитеры, люди творческих профессий из разных стран мира.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Международный день музеев, 18 мая, Арина Капустница, День Розовой Пантеры.
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