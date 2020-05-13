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Билеты пока не понадобятся: Криклий заявил, что Украина не возобновит авиасообщение с 22 мая

Билеты пока не понадобятся: Криклий заявил, что Украина не возобновит авиасообщение с 22 мая
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Министр напомнил, что другие страны ранее закрыли границы для иностранцев.

Украина не возобновит международное авиасообщение с 22 мая, поэтому не стоит покупать билеты на рейсы, которые уже продают некоторые авиакомпании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Громадське".

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмен на ваучеры и фактически полететь никто не сможет", - отметил Криклий.

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Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - подчеркнул министр.

Криклий посоветовал ждать официальных сообщений относительно того, с какими странами восстановлено сообщение.

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"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - отметил министр.

Как сообщалось, в Министерстве инфраструктуры отреагировали на планы ряда авиакомпаний восстановить авиабилеты из Украины уже в этом месяце и в течение июня. В ведомстве считают, что подобные заявления вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами пока речь не идет.

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Украина, Мининфраструктуры, Авиасообщение.
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