Беларусь для украинцев: Кабмин отменил возможность поездок по внутренним паспортам с 1 сентября

Новости Украины:Документ разработан с целью усиления безопасности составляющей пограничного контроля при пересечении гражданами Украины государственной границы с Беларусью.

Кабинет министров принял решение о частичном приостановлении действия соглашения с правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, в частности прекращении возможности поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам.

Как передает корреспондент, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с целью усиления безопасности составляющей пограничного контроля при пересечении гражданами Украины государственной границы с Беларусью.

Документом отменяется возможность пересечения гражданами Украины белорусско-украинской государственной границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины с территории Украины в РБ. При въезде граждан с территории РБ в Украину Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним паспортам.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

В пояснительной записке объясняется, что целесообразность прекращения использования паспорта гражданина Украины для поездок на территорию РБ связана с такими аспектами:

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