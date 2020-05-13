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Председатель ВРУ сомневается, что 13 мая будет еще одна внеочередная Рада

Председатель ВРУ сомневается, что 13 мая будет еще одна внеочередная Рада
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ВРУ

Новости Украины:Дмитрий Разумков исключает возможность проведения еще одного внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков исключает возможность проведения еще одного внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая для принятия на нем постановления о продлении санкций против российских соцсетей и сервисов.

Об этом он заявил во время брифинга 13 мая.

"Я пока не видел 150-ти подписей. Я хотел бы напомнить, что должно быть и решение комитета (мне сейчас трудно сказать, есть ли решение по этому постановлению). Во-вторых, я думаю, что даже это сегодняшнее заседание (которое началось в 10:00, - ред.) будет проходить достаточно долго, потому что сейчас мы прервались по технологическим причинам: надо привести в порядок немного зал, и снова возвращаемся к работе, которая займет еще несколько часов точно. Поскольку в повестке дня было 26 вопросов, два из которых - это час вопросов к правительству, отчет председателя Национального банка Украины. Поэтому я, мягко говоря, не уверен, что это (проведение еще одного внеочередного заседания 13 мая, ред.) сегодня реально", - отметил Разумков.

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Комментируя вопрос, что спустя сутки истекает срок действия санкций против российских соцсетей и сервисов, спикер выразил убеждение, что Совет национальной безопасности и обороны свой функционал достаточно неплохо выполняет, а поэтому то, что связано с санкционной политикой будет сделано.

Как сообщалось, член фракции "Голос" Роман Лозинский во время выступления с трибуны парламента 13 мая объявил, что народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления о продлении санкций против российских соцсетей и сервисов. Позже, после 14:00, он сообщил, что депутаты собрали 156 подписей за проведение такого заседания.

В то же время в комментарии заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что указ Президента о продлении санкций против российских соцсетей ожидается 14 мая.

Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла предложения СНБО о продлении запрета российских соцсетей еще на три года.

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По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и сервисов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".

В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

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Украина, ВРУ, Рада.
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