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Ляшко о коронавирусе: В феврале мы могли тестировать 200-500 образцов в сутки, сейчас - десять тысяч

Ляшко о коронавирусе: В феврале мы могли тестировать 200-500 образцов в сутки, сейчас - десять тысяч
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:ИФА-метод значительно расширит тестирование на коронавирус в Украине.

В Украине запустят тестирование на коронавирусную инфекцию методом ИФА (иммуноферментного анализа), что позволит охватить больше людей.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирование в Украине, поскольку ИФА-тестирование гораздо доступнее - в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которые нужно будет тестировать", - отметил Ляшко.

По его словам, также будет увеличено количество приборов, на которых можно делать ПЦР-тесты.

"Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем столько, как Германия или США... Но в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов, сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки", - подчеркнул главный санврач.

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Он указал, что сегодня в Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР.

"На выходных мы тестируем по 5 тысяч, люди не обращаются и ждут до понедельника. Я хотел бы призвать при появлении симптомов на выходных звонить семейному врачу и на "скорую", - добавил Ляшко.

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Как сообщалось, по состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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