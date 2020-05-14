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Министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая

Министр инфраструктуры выступил против открытия метро с 25 мая
09:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро в столице 25 мая.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя предложение открыть метро 25 мая, не поддержал его и заявил, что в вопросе открытия транспорта должна быть поэтапность, и с решением не стоит спешить. Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка, если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно трудно", - сказал Криклий, комментируя просьбу мэра Киева Виталия Кличко открыть метро 25 мая.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

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"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Ибо мы эти риски делим с городскими властями", - отметил Криклий.

Напомним, ранее главный санврач Украины Ляшко заявил, что работу общественного транспорта и междугородних перевозок планируют возобновить в начале июня. Также Ляшко не поддерживает введение спецпропусков в метро.

Накануне Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая.

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Киев, Метро, Карантин, Владислав Криклий, Коронаиврус.
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