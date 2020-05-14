Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия
Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Лидер Динамо ровняется на Роналду
Лидер Динамо ровняется на Роналду
ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)
ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)

ГНС: в Украине насчитали более трех тысяч миллионеров

ГНС: в Украине насчитали более трех тысяч миллионеров
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине за 2019 год доходы задекларировали более 200 000 человек.

Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали уже более 200 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"Более 200 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах подали граждане в течение января - апреля 2020 года. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора - почти 120 млн гривень.

"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определено к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривень и уже подавших декларации, учтено традиционно в г. Киев - почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области приютила 278 и 270 миллионеров соответственно.

Финансовая помощь: в ЕС пообещали Украине 500 млн евро после решения МВФ

Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области - 25 млн грн и г. Киев - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.

В ГНС напоминают, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30 июня 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Финансы, Миллионер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
04 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
05 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
В Гамбурге проходит выставка украинской художницы Юлии Марушки (Фото, Видео)
В Гамбурге проходит выставка украинской художницы Юлии Марушки (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь