Борьба с коронавирусом: ОАЭ предоставили Украине более 13 тонн медсредств

Новости Украины:В Украину ОАЭ передали гуманитарную помощь медсредств в размере 13 тонн.

Объединенные Арабские Эмираты еженедельно отправляют гуманитарную помощь почти в 10 стран, сейчас уже передано более 523 тонны помощи странам Европы, Африки, Азии и Америки.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби.

"В ответ на угрозу, Объединенные Арабские Эмираты, как глобальный лидер по предоставлению гуманитарной помощи, продолжают делать все возможное для поддержки международного сообщества. Мы еженедельно отправляем помощь почти в 10 стран. Это наш долг перед нашими братьями, союзниками и друзьями, поскольку мы видим, что некоторые страны находятся в сложной ситуации. Сейчас уже мы передали более 523 тонны помощи странам Европы, Африки, Азии и Америки. Поставки, которые включают все необходимое, от средств для проведения тестирования, медицинского оборудования, и до продовольствия, осуществлены в более чем 47 стран, начиная от Судана и Сомали, а также в Иран, Колумбию и США. Одновременно, через "Международный Гуманитарный Город", расположенный в Дубае, координируется около 85% поставок средств индивидуальной защиты по всему миру, осуществляемых через Всемирную организацию здравоохранения", - заявил посол ОАЭ в Украине.

По его словам, в рамках вышеупомянутых глобальных усилий, в апреле с. г. в Украину был отправлен самолет из ОАЭ, доставивший 13 метрических тонн медицинских средств, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией COVID-19, обеспечив в целом более 10 тысяч медицинских работников. Самолет с гуманитарной помощью также вернул на родину 113 граждан Украины из ОАЭ, что стало результатом эффективного взаимодействия между Эмиратами и Украиной. Более того, правительство ОАЭ оказало все необходимое содействие Украине в обеспечении возвращения украинских граждан из других частей мира транзитом через ОАЭ.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ОАЭ за оказанную гуманитарную помощь - высококачественные средства индивидуальной защиты для медицинских работников, а также за помощь в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран и регионов мира.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби подчеркнул, что такая помощь ОАЭ является жестом солидарности со странами, которые стремятся усилить свою борьбу против COVID-19. ОАЭ в этой борьбе стоит вместе с лидерами и народом Украины в этот сложный момент, когда международное сообщество должно выступить единым фронтом.

Дипломат добавил, что ОАЭ и Всемирная продовольственная программа ООН, с использованием трех эмиратских самолетов, начали международную операцию по обеспечению функционирования воздушного моста, для осуществления медицинских и гуманитарных поставок в страны Европы, Африки и Азии по противодействию COVID-19.

"Этот новый воздушный мост поможет ускорить реакцию международного сообщества и, безусловно, поможет спасти жизни", - заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Посол ОАЭ в Украине также сообщил, что в Абу-Даби разработана новая терапия для лечения COVID-19 с использованием стволовых клеток. Как утверждают исследователи, терапия может быть готова к широкому использованию в течение трех месяцев. Сейчас лечение проходит дополнительные испытания, которые должны быть завершены через несколько недель.

Дипломат отметил, что Эмираты сейчас являются настойчивым, преданным и ответственным фактором в противодействии с COVID-19 и будут продолжать неустанно работать на передовой глобальной борьбы по распространению этой угрозы.