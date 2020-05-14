Цимбалюк считает, что РФ и Украина должны определять как выполнять Минские соглашения

Новости Украины:Евгений Цимбалюк заявил о "недопустимости никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований".

Как выполнять Минские договоренности должны определять Украина и Россия как стороны конфликта и подписанты этих соглашений при посредничестве ОБСЕ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

"Модальности выполнения Минских договоренностей должны определяться между Украиной и Россией как сторонами конфликта и подписантами этих соглашений при посредничестве ОБСЕ", - заявил он.

Представитель Украины поблагодарил делегации Германии и Франции за их совместное заявление как участников Нормандского формата, произнесенное на прошлом заседании Постоянного совета и содержавшее такой же месседж.

На этом фоне Цимбалюк процитировал присутствующим иностранным дипломатам заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака от 6 мая о "недопустимости никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований".

"Нам нужно прекратить самопровозглашенную монополию российской оккупационной администрации выступать от имени местных жителей оккупированных районов Донбасса", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он указал на то, что должны быть услышаны и голоса более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома с 2014 года, а также мирных жителей оккупированных районов, не имеющих отношения к российским вооруженным формированиям и не имеющим российских паспортов.

"Мы остаемся преданными поиску любых возможностей для выхода из тупика, вызванного устойчивым нежеланием России признавать свою роль в вооруженном конфликте", - заявил украинский дипломат.

Он указал на то, что Украина неоднократно демонстрировала свой конструктивный подход, но "Российская Федерация так не делает, о чем регулярно заявляли уже много делегаций".