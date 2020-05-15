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Прием по предварительной записи: сервисные центры МВД возобновили работу

Прием по предварительной записи: сервисные центры МВД возобновили работу
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины:В Украине возобновили свою работу сервисные центры МВД.

Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили свою работу с началом ослабления карантина и работают по предварительной записи.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

"После возобновления своей работы сервисные центры МВД работают по предварительной записи, которая осуществляется: через функционал "Запись в электронную очередь", размещенный у нас на сайте; по телефонам региональных сервисных центров МВД - в те сервисные центры МВД, в которых электронная очередь еще не внедрена", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что запись возможна на две недели вперед, но, несмотря на огромный спрос, который наблюдается сейчас, свободные записи быстро заполняются.

Если на выбранный гражданином день уже нет свободных записей, то лицо может попытаться записаться на следующий день.

"К сожалению, из-за одновременных многочисленных запросов в работе функционала записи в электронной очереди могут наблюдаться временные перебои, также по этой же причине наблюдаются сложности с записью в очереди в телефонном режиме", - предупредили в Главном сервисном центре МВД.

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Отмечается, что телефон для справок - (044) 290 19 88 - и все телефоны региональных сервисных центров МВД работают бесперебойно, но все линии пока перегружены.

В ведомстве заверяют, что делают все возможное, чтобы все желающие смогли как можно скорее получить выбранные услуги.

Как сообщалось, сервисные центры МВД после введения карантина приостановили с 19 марта прием граждан и перешли на работу в режиме онлайн.

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Украина, МВД, Работа, Сревисны центр.
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