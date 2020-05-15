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Вопрос о младенцах: Кулеба считает, что суррогатное материнство должно быть запрещено

Вопрос о младенцах: Кулеба считает, что суррогатное материнство должно быть запрещено
18:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Кулеба считате, что в будущем можно устроить общественное обсуждение перспективы разрешить суррогатное материнство исключительно для граждан Украины.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине стоит запретить.

Об этом он заявил в эфире ТРК "Украина 24".

По мнению Кулебы, суррогатное материнство похоже на торговлю людьми, поэтому в Украине необходимо внедрить особый закон относительно этого.

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При этом он добавил, что в будущем можно устроить общественное обсуждение перспективы разрешить суррогатное материнство исключительно для граждан Украины.

Также омбудсмен поделился новостями о скандальном случае с младенцами в Киеве. По словам Кулебы, в отеле вместе с детьми находятся родители 15 младенцев – иностранцы, которые не могут выехать из Украины из-за пандемии коронавируса. По его данным, большинство малышей уже имеют свидетельство о рождении.

Как сообщалось, 25 апреля в Киеве правоохранителями пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещения новорожденных детей за границу.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

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Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники аферы, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения - 15 тыс. долларов, услуги за фиктивный брак с иностранцами от 1000 - 1500 долларов.

Следствием установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещения через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Младенцев доставили в детские больницы города Киева. 

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что в столичной гостинице "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями в клинике "Биотех".

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Родители всех детей - иностранные граждане, в частности, граждане США, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китая и других стран.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 15 мая заявила, что пока претензий о нарушении законодательства к клинике нет.

Денисова также сообщила, что к ней обратились родители некоторых из новорожденных с просьбой о помощи с въездом в Украину, чтобы забрать детей, и выездом уже с младенцами.

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Украина, Дети, Суррогатное материнство, Матери.
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