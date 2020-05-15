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Борьба с COVID-19: Шмыгаль встретился онлайн с премьерами стран Центральной и Восточной Европы

Борьба с COVID-19: Шмыгаль встретился онлайн с премьерами стран Центральной и Восточной Европы
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Денис Шмыгаль обсудил с главами правительств государств-членов Центральной европейской инициативы вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главами правительств государств-членов Центральной европейской инициативы вопросы борьбы с пандемией, преодоление экономических последствий и координации усилий по открытию границ, восстановление туристической отрасли.

Встреча проходила в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Шмыгаль проинформировал участников встречи о текущей эпидемической ситуации в Украине и мерах, которые украинское правительство принимает, чтобы остановить распространение болезни.

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Отдельно он остановился на вопросе поддержки населения и бизнеса, которые больше всего пострадали от пандемии.

"Правительство Украины уделяет особое внимание экономической стабильности, защите рабочих мест и привлечению инвестиций в страну. Мы понимаем, что больше всего страдает малый и средний бизнес - основа нашей экономики. Президент, правительство и парламент Украины работают вместе над разработкой программ поддержки отечественных предпринимателей", - заверил Шмыгаль.

Премьер также поблагодарил международных партнеров за финансовую и гуманитарную помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и за помощь в возвращении домой украинских граждан, которые находились за границей вследствие вспышки болезни.

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Кроме того, он подчеркнул, что финансовая поддержка, которую оказал ЕС, поможет гарантировать макроэкономическую стабильность Украины, а также позволит государству высвободить дополнительные ресурсы для защиты общественности и смягчения негативных последствий пандемии.

Премьер-министр также отметил, что Украина как ответственный член международного сообщества оказывает помощь тем, кто в этом нуждается.

Глава украинского правительства заверил участников встречи в продолжении Украиной системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества между странами-участниками ЦЕИ.

"Украина готова к сотрудничеству в области научных обменов, исследований и разработок, чтобы достичь быстрых результатов в создании эффективной медицины против COVID-19 и вакцины для борьбы с вирусом", - подчеркнул Шмыгаль.

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По результатам виртуальной встречи главами правительств Центральной европейской инициативы было принято совместное заявление о признании беспрецедентного вызова для региона Центральной и Юго-Восточной Европы из-за распространения пандемии COVID-19. Участники встречи таким образом подтвердили важность объединения и проведения скоординированных действий в борьбе против пандемии, уменьшения ее негативных социально-экономических последствий в регионе Центрально-европейской инициативы, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) является региональной организацией стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой направлена на налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе. В ее состав входит 17 стран (10 стран ЕС) - Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина.

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Украина, ЕС, Переговоры, Кабмин.
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