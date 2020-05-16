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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Сокращённые обращения к Николаю в Европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность. Обращение Ник в Европе также является самостоятельным именем.

От имени Николай образовано несколько женских имён. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.

У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Святой Николай однажды помог одной очень бедной семье, в которой было несколько дочерей, без приданного выдать их замуж было не возможно. Он подбросил в их дом мешок с золотом. Отсюда и появилась традиция – дарить на рождество подарки, а сам святой Николай, как добрый даритель, который дарит детям подарки, впоследствии стал именоваться Санта-Клаусом.

Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперёд, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделён самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно чёрствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно всё анализирует. Случаются моменты, когда в нём проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. Если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.

Обычно судьба Николая складывается не просто. Его молодость чаще проходит бурно, а с годами перерастает в монотонный быт. Когда у обладателя этого имени появляются внуки, он начинает уделять им много времени. Стоит отметить, что некоторые мужчины с именем Николай способны неожиданно изменить свою судьбу.

Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умён и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.

В жизни Николай проявляет строгость не только к окружающим его людям, но и к самому себе. Если он видит в ком-либо обманщика, то сразу теряет к нему какое-либо уважение. Непорядочный человек никогда не станет другом Николая.

Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. Если обладатель этого имени займёт руководящий пост, то становится достаточно жёстким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.

В качестве жены Николаю нужна чувственная и мягкая женщина. Обычно он старается выбрать себе партнёршу, находящуюся выше его по социальному статусу. В браке ведёт себя как ревнивый муж. Своей возлюбленной ни при каких обстоятельствах не сможет простить измены и предательства. Долго не затягивает с предложением руки и сердца с понравившейся ему женщиной. В семейной жизни Николай достаточно молчалив и не предъявляет серьёзных требований к быту. Хорошо справляется с работами по благоустройству собственного жилья. Всегда готов помочь жене по хозяйству. Любит вкусную еду. Раскованно чувствует себя в кругу друзей.

Поздравления

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

 

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

 

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Трогательные поздравления с днем рождения

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

 

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

Желаю я тебе, Колёк,

Чтоб был набитым кошелек,

Чтоб каждый орган был здоров,

Чтоб не имел вовек врагов,

Чтоб дело ладилось всегда

И помогали иногда.

Пусть сбудется то, что желаю.

Удачи, счастья Николаю!

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

 

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай!

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

 

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным чтоб дождем.

 

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

С днем рождения: лучшие поздравления в открытках и стихах

Коля, Николай, Колян!

Ты в друзья нам Богом дан;

Потому хотим сказать:

Будем друга поздравлять.

 

Пожелаем долгих дней —

Никого у нас родней;

Будь в душе посыл хорош:

Много радости найдёшь.

 

Пусть Судьба пришлёт привет:

Здравия на много лет;

Счастьем пусть сияет взгляд,

Другу нашему — виват!

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

 

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

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