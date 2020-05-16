У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.
Сокращённые обращения к Николаю в Европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность. Обращение Ник в Европе также является самостоятельным именем.
От имени Николай образовано несколько женских имён. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.
У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Святой Николай однажды помог одной очень бедной семье, в которой было несколько дочерей, без приданного выдать их замуж было не возможно. Он подбросил в их дом мешок с золотом. Отсюда и появилась традиция – дарить на рождество подарки, а сам святой Николай, как добрый даритель, который дарит детям подарки, впоследствии стал именоваться Санта-Клаусом.
Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперёд, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделён самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно чёрствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно всё анализирует. Случаются моменты, когда в нём проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. Если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.
Обычно судьба Николая складывается не просто. Его молодость чаще проходит бурно, а с годами перерастает в монотонный быт. Когда у обладателя этого имени появляются внуки, он начинает уделять им много времени. Стоит отметить, что некоторые мужчины с именем Николай способны неожиданно изменить свою судьбу.
Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умён и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.
В жизни Николай проявляет строгость не только к окружающим его людям, но и к самому себе. Если он видит в ком-либо обманщика, то сразу теряет к нему какое-либо уважение. Непорядочный человек никогда не станет другом Николая.
Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. Если обладатель этого имени займёт руководящий пост, то становится достаточно жёстким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.
В качестве жены Николаю нужна чувственная и мягкая женщина. Обычно он старается выбрать себе партнёршу, находящуюся выше его по социальному статусу. В браке ведёт себя как ревнивый муж. Своей возлюбленной ни при каких обстоятельствах не сможет простить измены и предательства. Долго не затягивает с предложением руки и сердца с понравившейся ему женщиной. В семейной жизни Николай достаточно молчалив и не предъявляет серьёзных требований к быту. Хорошо справляется с работами по благоустройству собственного жилья. Всегда готов помочь жене по хозяйству. Любит вкусную еду. Раскованно чувствует себя в кругу друзей.
Поздравления
Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом странном большом мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Добрым будь, цени друзей
И не кашляй, не болей.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
Желаю я тебе, Колёк,
Чтоб был набитым кошелек,
Чтоб каждый орган был здоров,
Чтоб не имел вовек врагов,
Чтоб дело ладилось всегда
И помогали иногда.
Пусть сбудется то, что желаю.
Удачи, счастья Николаю!
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай!
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.
Коля, Николай, Колян!
Ты в друзья нам Богом дан;
Потому хотим сказать:
Будем друга поздравлять.
Пожелаем долгих дней —
Никого у нас родней;
Будь в душе посыл хорош:
Много радости найдёшь.
Пусть Судьба пришлёт привет:
Здравия на много лет;
Счастьем пусть сияет взгляд,
Другу нашему — виват!
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.