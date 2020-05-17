У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). Имя Мария носили многие королевские особы Европы, в том числе и в Российской империи.
Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.
Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.
Существует вариант ударения в имени Мария как на первый, так и на второй слоги. Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Марика, Манон, Мия, Мариэтт, Марион, Майя также являются самостоятельными именами. От сочетания имен Мария и Анна было образовано имя Марианна, а также имя Мария часто использует в качестве составного имени: Анна-Мария, Мария-Антуанетта и другие.
Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.
Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.
Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.
Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.
Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.
Для Марии важно добиться успеха. Творчество – стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.
Поздравления
Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
"Нет прекраснее Марии" —
Говорят ветра в полях!
"Нет отзывчивей Марии" —
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!
Мария, Маша, ты прекрасна!
Ты, как вулкан, огнеопасна.
Желаем быть такой всегда,
Ты покоряешь города.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Желаем радости, везения
И в жизни море наслаждения.
Твой день сегодня, милая Мария!
Будь королевой и повелевай,
Пусть небеса сияют голубые,
Наполненные солнцем через край!
Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,
И будут в нем добро и чудеса,
Пусть умиленьем, радостью и лаской
Сияют твои ясные глаза!
Пусть окутает тебя
Страсти пылкой эйфория,
От любви желаю таять
Тебе, милая Мария.
Будь счастливой и успешной,
Красотою покоряй,
Ставь повыше планку, Маша.
Непременно побеждай.
Пусть здоровье будет крепким,
Полным будет пусть карман
И фортуна пусть закружит,
Словно бурный ураган.
Милая Маша, пользуясь случаем,
Я пожелаю лишь самого лучшего:
Вечно весеннего Вам настроения,
Чуда, улыбок и море везения.
Чтобы совет да любовь были в доме,
Чтобы покупали Вы чаще обновы,
Чтоб пролетали все горести мимо,
Чтоб были Вы в мире самой счастливой.
Мария, счастья личного,
Настроя гармоничного,
Характера душевного
И взгляда вдохновенного!
Удачи Вам пожизненной,
Семьи безукоризненной,
Идей и вдохновения
И вечного везения!
Вы самая красивая,
Вы нежная, любимая
И милая, шикарная,
Красотка лучезарная!