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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления
07:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). Имя Мария носили многие королевские особы Европы, в том числе и в Российской империи.

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.

Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.

Существует вариант ударения в имени Мария как на первый, так и на второй слоги. Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Марика, Манон, Мия, Мариэтт, Марион, Майя также являются самостоятельными именами. От сочетания имен Мария и Анна было образовано имя Марианна, а также имя Мария часто использует в качестве составного имени: Анна-Мария, Мария-Антуанетта и другие.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Для Марии важно добиться успеха. Творчество – стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.

Поздравления

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

"Нет прекраснее Марии" —

Говорят ветра в полях!

 

"Нет отзывчивей Марии" —

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!

С днем рождения: лучшие поздравления в открытках и стихах

Мария, Маша, ты прекрасна!

Ты, как вулкан, огнеопасна.

Желаем быть такой всегда,

Ты покоряешь города.

 

Желаем счастья и здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Желаем радости, везения

И в жизни море наслаждения.

Твой день сегодня, милая Мария!

Будь королевой и повелевай,

Пусть небеса сияют голубые,

Наполненные солнцем через край!

 

Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,

И будут в нем добро и чудеса,

Пусть умиленьем, радостью и лаской

Сияют твои ясные глаза!

Пусть окутает тебя

Страсти пылкой эйфория,

От любви желаю таять

Тебе, милая Мария.

 

Будь счастливой и успешной,

Красотою покоряй,

Ставь повыше планку, Маша.

Непременно побеждай.

 

Пусть здоровье будет крепким,

Полным будет пусть карман

И фортуна пусть закружит,

Словно бурный ураган.

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Милая Маша, пользуясь случаем,

Я пожелаю лишь самого лучшего:

Вечно весеннего Вам настроения,

Чуда, улыбок и море везения.

 

Чтобы совет да любовь были в доме,

Чтобы покупали Вы чаще обновы,

Чтоб пролетали все горести мимо,

Чтоб были Вы в мире самой счастливой.

Мария, счастья личного,

Настроя гармоничного,

Характера душевного

И взгляда вдохновенного!

 

Удачи Вам пожизненной,

Семьи безукоризненной,

Идей и вдохновения

И вечного везения!

 

Вы самая красивая,

Вы нежная, любимая

И милая, шикарная,

Красотка лучезарная!

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