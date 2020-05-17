"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ

Новости Украины:СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных в 1937-1938 годах.

Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива - с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста. Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбе "Расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы публикуются по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Как сообщалось, в воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в соответствии с указом Президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общественности к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

"Расстрелянное возрождение" - это духовно-культурное и литературно-художественный поколения 1920-х годов в Украине, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, философии, живописи, музыки, театра и которое было уничтожено сталинским режимом. К поколению "Расстрелянного возрождения", в частности, относятся: основатель нового украинского театра Лесь Курбас; один из самых талантливых украинских прозаиков Валерьян Пидмогильный; Николай Кулиш - драматург, общественный деятель и деятель образования, редактор; Николай Зеров - лидер "неоклассиков", чрезвычайно тонкий ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Матвей Яворский - историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский - украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и многие другие. Все были молоды, в расцвете сил, преимущественно в возрасте 36-50 лет.