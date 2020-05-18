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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая
10:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 19 мая.

Иов Горошник

Иов, память которого отмечается в этот день, — христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, позавидовавший такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория, именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: "Приходи работать на белые горохи". На Киевской Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка "остаться на бобах". Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: "Это было во времена царя Гороха".

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: "Иов росы распустил".

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Ночь Могущества и Предопределения — Ляйлятуль-кадр

В Священном месяце Рамадан есть ночь Ляйлятуль-кадр (Laylat al-Qadr) — Ночь Могущества и Предопределения — самая значимая ночь. Первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду именно в эту ночь.

Исламские ученые предполагают ряд причин, почему эта ночь была названа "Ляйлятуль-кадр" (Ночь Могущества):

"Могущественность и величественность ее в том, что Священный Коран был ниспослан именно в эту ночь. Невероятно большое количество ангелов опускаются в эту ночь на землю. Проявление благодати, милости и прощения Всевышнего в эту ночь несравнимо с другими ночами по своей значительности. Верующий, проводящий эту ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее количество сил и жизненной энергии".

Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамадан. У Ляйлятуль-кадр есть особенности. В эту ночь бывает очень тихо и безмятежно, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит как полная луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом.

В Ляйлятуль-кадр самым лучшим для мусульманина будет совершение покаяния (тауба) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту Ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.

День рождения Кубика Рубика

Наверное, нет такого человека, который бы хоть раз в жизни не играл в увлекательную и полезную головоломку, названную Кубиком Рубика в честь своего создателя – венгерского архитектора Эрне Рубика.

Уже 40 лет это уникальное изобретение считается любимой игрушкой не только детей, но и взрослых, поскольку великолепно тренирует логику, память и мышление, ведь число его комбинаций превышает 43 квинтиллиона (10 в 18 степени).

Недаром очень популярны чемпионаты по скорости сборки кубика. Если во время первого состязания в 1982 г. головоломку сложили "аж" за 27 секунд, то сейчас чемпионам удается сделать это за невероятные 5-6 с. Робот, к слову, делает это за 3,2 с.

Знаменательные события в истории: 18 мая 2020 года

19 мая Кубик Рубика был представлен миру, поэтому эта дата и стала днем его рождения. С момента появления продано примерно 350 млн. экземпляров головоломки (официально) и на данной цифре производители явно не собираются останавливаться.

В день рождения этой поистине грандиозной интеллектуальной игрушки рекомендуем потренироваться – кто знает, может очередной рекорд поставить суждено именно вам!

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 19 мая, Ночь Могущества и Предопределения, Ляйлятуль-кадр, Иов Горошник, День рождения Кубика Рубика.
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