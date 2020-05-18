Коронавирус в Украине: врач рассказала, как можно построить прогноз на осень

Новости Украины:В Украине построить прогноз на осень относительно коронавируса можно путем проведения тестирования в наиболее зараженных местах и наименее зараженных.

Построить прогноз на осень относительно коронавируса можно путем проведения тестирования в наиболее зараженных местах и наименее зараженных.

Об этом рассказала в интервью врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Нам нужно готовиться к осени. Как нужно готовиться? Сейчас у нас есть ресурс, не так все плохо. Мы пятая страна в мире, которая сделала свои тест-системы. Так вот, многие страны, которые имеют эти тесты, они проводят исследования - есть иммунитет у населения или нет. Если в Украине проверить несколько городов наиболее зараженных и наименее, уже можно строить прогнозы на осень", - сказала Голубовская.

Как сообщалось, НАТО ведет подготовку ко второй волне коронавируса, которая может начать распространяться этой осенью. По информации издания Spiegel, послы Альянса решили на прошлой неделе в ходе конфиденциальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом немедленно приступить к выполнению плана военной операции по подготовке к противодействию распространению коронавируса.