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Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады

Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
18:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине с начала июня могут заработать детсады.

В Украине с 1 июня могут заработать детские сады в тех областях, где улучшается эпидемиологическая ситуация.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает в Facebook политической партии "Слуга народа".

"Хорошие новости для родителей. С 1 июня в Украине могут открыть детские сады. Однако, это произойдет не во всех областях, а только там, где эпидемиологическая ситуация улучшается", - заявил Бабак.

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Отмечается, что заведение дошкольного образования сможет открыться только при условии выполнения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина, которые были разработаны Главным санитарным врачом Украины совместно с МОН.

"Есть надежда, что после того, как правительство утвердит на своем заседании 20 мая этот протокол безопасности для открытия учреждений дошкольного образования, с 1 июня они начнут открываться", - отметил Бабак.

По его словам, сам протокол не является слишком жестким, но в то же время содержит все необходимые нормы. В частности, обязательный температурный скрининг всех работников перед началом смены, а детей каждые 4 часа, постоянная дезинфекция, многократная влажная уборка и проветривание помещения, запрет многократных полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом, ограничения занятий и игр, требующих непосредственного физического контакта, сенсорных занятий и игр. В приоритете игры на свежем воздухе, максимальное физическое дистанцирование. 

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"Планируется также отстранения от работы лиц из группы риска, которые достигли 60-летнего возраста, или имеющих хронические заболевания, подавляющие иммунитет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по информации Премьер-министра Украины Дениса Шмігаля, детские сады в Украине откроют согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

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Украина, Карантин, Детсады.
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