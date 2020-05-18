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Доставка в номер и онлайн-регистрация: в Минздраве дали рекомендации для отелей

Доставка в номер и онлайн-регистрация: в Минздраве дали рекомендации для отелей
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Украине Минздрав дал рекомендации для гостиниц и отелей на период карантина.

Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций по работе гостиниц на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

В документе отмечается, что перед началом рабочей смены нужно делать температурный скрининг всем работникам отеля. На входе и в коридорах нужно организовать места для обработки рук антисептиками.

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Кроме того, разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле учреждения из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади. Допуск посетителей и пребывание в отеле (вне номера) разрешается только в респираторе или защитной маске.

В соответствии с проектом, в гостиничных заведениях запрещается работа конференц-залов, фитнес - и спа-центров. Питание в отелях может быть организовано путем доставки пищи в номера по предварительному заказу посетителей или в ресторанах (кафе) отелей только на летних площадках при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также для избежания очередей при регистрации поселения в отель нужно обеспечить возможность предварительной онлайн регистрации посетителей в отель.

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Данные рекомендации обнародованы для общественного обсуждения.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

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Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

Сейчас карантин продлен до 22 мая.

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Украина, Минздрав, Отели, Карантин.
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