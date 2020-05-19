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Глава Сейма Литвы: Депортация крымских татар - чудовищное преступление коммунистического режима

Глава Сейма Литвы: Депортация крымских татар - чудовищное преступление коммунистического режима
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пранцкетис говорит, что депортация татар - незаживающая рана исторически близкого литовцам народа.

Депортация крымскотатарского народа в 1944 году – чудовищное преступление коммунистического режима и незаживающая рана братского и исторически близкого литовцам народа.

Об этом в понедельник в ходе выступления на международном онлайн-митинге, посвященном памяти жертв геноцида крымскотатарского народа сказал глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

"Депортация крымских татар 1944 года – чудовищное преступление коммунистического режима и незаживающая рана братского и исторически близкого литовцам крымскотатарского народа", - сказал Пранцкетис.

Он напомнил, что 2019 году парламент Литвы признал депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

"Сейм осудил совершенную в 2014 году незаконную оккупацию и аннексию Крыма, дискриминацию гражданского населения Крыма по признакам языка, культуры, религии и национальности, а также отмену самоуправления крымских татар", - отметил политик.

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Как заявил Пранцкетис, "Литва и дальше остается на стороне крымских татар и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма".

По его словам, 2021-й год в Литве решением парламента страны признан годом крымскотатарской культуры, что "подчеркивает многовековую связь между нашими народами".

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18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и почитается память жертв депортации крымских татар. Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 часа утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

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Литва, Крымские татары, Викторас Пранцкетис.
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