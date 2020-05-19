Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 мая.

Купальница

Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.

Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: "Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году"; "В новолуние сеять — все червь поест"; "Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего".

Всемирный день метрологии

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой "Метрической Конвенции" (Metre Convention), которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. На основе данной Конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее время она насчитывает около 50 государств-участниц.

На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) — первая международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической Конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию.

Всемирный день травматолога

Греческое происхождение термина "травматология" раскрывает его содержание в широком смысле – это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, т.е. той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, её текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний и т.д. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология и другие разделы медицины тесно связаны с травматологией.

Травматология для простого человека в первую очередь ассоциируется с повреждениями опорно-двигательного аппарата. И не случайно. Многим доводилось слышать понятие "травмпункт", некоторым возможно даже довелось там побывать. Чаще всего туда обращаются люди с ушибами, растяжениями, переломами конечностей и вывихами, которые появились в результате падений, ударов и т.д. Здесь травматология тесно переплетается с соответствующим разделом медицины, занимающимся профилактикой и лечением заболеваний костно-мышечной системы – ортопедией. Не случайно медицинская специальность в этой области именуется как травматолог-ортопед.

История и археология позволяют предположить, что ещё в Древнем Мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого учёные располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны ещё Гиппократом.

Среди способов лечения в травматологии выделяют консервативные и оперативные способы в зависимости от характера травмы: от наложения фиксирующей повязки, в том числе гипсовой, и установки специальных устройств и аппаратов для вытяжки до проведения сложных хирургических операций.

День переводчика жестового языка на Украине

Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник на Украине отмечают люди весьма редкой профессии — переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики — специалисты, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. Другими словами, они переводят устную речь на язык жестов.

День переводчика жестового языка на Украине (укр. День перекладача жестової мови) появился в календаре праздничных дат в 2009 году. Тогда IV пленум центрального правления Украинского общества глухих, откликнувшись на инициативу Совета переводчиков жестового языка, выпустил постановление об учреждении профессионального праздника. Это решение поддержали также Всемирная ассоциация переводчиков жестового языка и Европейский форум переводчиков жестового языка.

Цель введения новой даты — привлечь внимание общественности к проблемам лиц с нарушением слуха (полным или частичным), а также подчеркнуть вклад сурдопереводчиков в развитие сообщества глухих.

По статистике, на Украине в настоящее время живет около 1,5 миллиона граждан, страдающих различными нарушениями слуха. Десятая часть из них — 150 тысяч человек — нуждаются в помощи переводчиков жестового языка. Однако, таких специалистов на всю страну насчитывается чуть более трехсот.

Дело в том, что эта профессия сейчас оказалась непривлекательной — хотя бы в силу довольно скромной оплаты труда и отсутствия специализированных учебных заведений. И, между прочим, профессия сурдопереводчика считается одной из самых опасных для здоровья. К такому выводу пришли ученые Рочестерского технологического института. Переводчикам жестового языка приходится постоянно размахивать руками и активно использовать мимику. При этом они испытывают огромные физические нагрузки.

Всемирный день пчел

20 мая отмечается Всемирный день пчёл (World Bee Day). Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/211) в декабре 2017 года.

Этому предшествовала целая череда событий: принятие Конвенции и биологическом многообразии, работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия, безопасности продовольствия и устойчивого развития сельского хозяйства. В 2016 году Республика Словения совместно с Международной Федерацией пчеловодческих организаций выступила на заседании ФАО с предложением установить Всемирный день пчёл, подчёркивая роль этих насекомых в вопросах опыления, повышения урожайности и как следствие продовольственной безопасности.

В качестве даты празднования было выбрано 20 мая – в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности – Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Он родился в Словении 20 мая 1734 года и сделав пчеловодство своей основной деятельностью, значительно преуспел на этом поприще, сумев даже написать пособие, напечатанное в 1771 году на немецком языке.

Учреждение праздника призвано подчеркнуть вклад медоносных пчёл в процессы опыления растений, в том числе сельскохозяйственных культур, то есть их роль в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства.

День банковских работников Украины

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Украины № 316/04 от 6 марта 2004 года. Государство стремится подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

В марте 1991 года Верховной Радой Украины был принят Закон "О банках и банковской деятельности", после принятия этого документа была образована банковская система Украины. Впоследствии, президентским указом № 762/96 Леонида Кучмы от 25 августа 1996 года "О денежной реформе на Украине", в стране была введена национальная денежная единица — гривна.

В банковскую систему Украины входит Национальный банк Украины, который является центральным банком и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, и банки разных видов и форм собственности. Обеспечение стабильности национальной денежной единицы является одной из важных задач деятельности банков Украины.

Таким образом, за годы независимости на Украине была построена современная кредитно-финансовая система, внедрена национальная денежная единица. Национальный банк Украины создал электронную систему проведения расчетов между банковскими учреждениями и субъектами ведения хозяйства, казначейство, другие учреждения, организации и предприятия, которые должны обеспечивать полноценное функционирование системы банков страны.