Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности

Новости Украины:Три совета экспертов помогут вам привлечь финансовую удачу и избавиться от проблем с деньгами.

Бедность или богатство преобладают в определенных местах, которые излучают соответствующую энергетику.

Существует множество барьеров в сознании, которые мешают добиваться успеха и повышать доходы. Также очень большое значение для любого человека имеет его окружение. Начать свой путь к успеху стоит с изменений в себе и вокруг себя: богатство вряд ли придет само.

Шаг первый: избавляемся от беспорядка в доме

Домашняя обстановка и энергетика играют важнейшую роль в становлении финансовой удачи, особенно если вы работаете дома. Во-первых, вам стоит избавиться от ненужного хлама. Большое количество ненужных вещей блокирует энергию богатства и не дает финансовым потокам доносить свою силу до вас и всех, кто живет с вами под одной крышей. Постарайтесь избавиться от всего, что вам не нужно.

Первое, что стоит выбросить, — это ненужная мебель. Старая "бабушкина" меблировка — это сильный якорь, который тянет к финансовому дну вас и ваших близких. Не нужно перетаскивать старые комоды на балкон. Унесите их на помойку или утилизируйте любым удобным способом. Хлам мешает избавляться от финансовых проблем, так что это главный враг успеха. Также полезно избавиться от старой ненужной посуды, разбитых стекол и зеркал, неработающей техники.

Не менее важно избавиться от ненужной одежды. То, в чем человек ходит, определяет его энергетически. Для того, чтобы удача была с вами, не нужно тратить всю зарплату на брендовую одежду. Достаточно просто обновить гардероб, выбросив всё рваное и старое. Это существенно усилит ваши шансы на успех в работе и бизнесе.

Завершающий этап избавления от беспорядка — уборка. Она должна проводиться периодически, чтобы в доме всегда было чисто и все вещи лежали на своих местах: это освободит пространство для благоприятных потоков энергии. Особое значение уделяйте мытью окон. Чистые окна помогут привлечь больше удачи и позитивной энергии.

Второй шаг: перестаньте экономить на всём подряд

Экономия — это хорошо, но ее чрезмерность отпугивает денежную удачу. Энергетика новых вещей очень благотворно сказывается на перемещении финансовых потоков.

Вторая причина, почему новые вещи не должны быть самыми дешевыми или даже бывшими в употреблении, — их качество. Да, есть некачественные, но при этом дорогие вещи, однако практика показывает, что гораздо больше вероятность разочароваться в том, что стоило копейки.

Постоянная экономия вгоняет в тоску и заставляет человека думать, что он беден, даже если это совсем не так. Старайтесь хотя бы периодически покупать что-то подороже и при этом более качественное и приятное из одежды, техники и предметов обихода.

Также экономия может выражаться в попытках зашить в десятый раз старые брюки, отремонтировать устаревший и ломавшийся уже не раз телефон, в желании занашивать одежду до дыр. Это программирует вас на неудачи и финансовые проблемы.

Третий шаг: избавление от негативных программ

Снять негативные программы можно специальными денежными медитациями или общением с богатыми и успешными людьми. Также полезно смотреть художественные и документальные фильмы и читать книги о людях, которые добились всего, не имея изначально ничего. Эксперты напоминают: важно окружать себя тем, что мотивирует вас.

Очень помогает в борьбе с негативом поиск новых увлечений. Многие говорят, что не могут найти новое увлечение, которое можно превратить в источник дохода, но они либо неправильно ищут, либо не знают, где искать. Старайтесь чаще общаться с успешными людьми и перенимать их опыт, читать больше полезной литературы. Расширяйте кругозор, знакомьтесь с интересными личностями.

Самое главное — не слушайте разговоры людей о том, что у вас ничего не получится. Порой даже самые близкие люди могут не верить в ваши возможности. Но любой человек может добиться всего, чего он хочет. Для этого нужны решимость, удача, терпение и усидчивость.

Дополнить картину помогут финансовые гороскопы, которые расскажут вам о том, каким будет влияние звезд и планет в ближайшее время. Эти знания будут весьма полезными для тех, кто желает планировать дела более эффективно.