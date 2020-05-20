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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая
10:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 мая.

Иван Долгий

В этот день совершается память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. Иоанн был младшим братом апостола Иакова; их обоих Иисус Христос призвал в число своих учеников на Генисаретском озере, где братья ловили рыбу. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу". Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: "Пшеницу сей, когда черемуха зацветет"; "Не сей пшеницу раньше дубового листа".

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

День памяти Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор "Откровения Иоанна Богослова". Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.

Кроме того, считают, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

Купальница: приметы и обряды на 20 мая

Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в этот майский день выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь и празднует память святого апостола Иоанна Богослова в этот день — 21 мая по новому стилю.

День вышиванки в Украине

Каждый третий четверг мая на Украине отмечается День вышиванки (укр. День вишиванки) – праздник, призванный сохранять национальные традиции и культуру через популяризацию одного из наиболее известных символов украинского национального костюма – вышиванки.

Украинская вышивка – это один из видов народного национального прикладного искусства, связанный с вышивкой вручную или при помощи швейной машины узоров и орнаментов на одежде (как мужской, так и женской, и детской), предметах домашнего обихода (полотенца, наволочки, скатерти).

История этого вида искусства очень древняя, а потому наряду с эстетической стороной, призванной вызывать приятные, добрые чувства, показывать красоту, вышивка носила и характер оккультный, связанный с тем, что орнаменты и узоры выполняли функции оберегов. Отсюда и многообразие цветов и видов орнамента, где каждому из них придавался свой смысл.

Места расположения орнаментов также связаны именно с обереговой функцией вышивки. Они находятся на местах перехода одежды к открытым частям тела: краям рукавов, подолу, вороту. Характерные отличия в рисунке имелись на мужской и женской одежде, на одежде для мальчиков и девочек, молодых и пожилых людей. Свои традиции в цветовой гамме, а также видах узоров бережно хранятся в разных районах Украины.

Вознесение Господне у западных христиан

Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, — это переходящий праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. Дата его передвигается в пределах мая — начала июня и приходится на сороковой день после Пасхи.

Самое раннее документальное свидетельство об этом празднике, относящееся к 5 веку, указывает на то, что обычай празднования Вознесения утвердился задолго до этого времени. Иконографическое отображение этого события, описанного в Деяниях апостолов, можно обнаружить на диптихах (складнях) и фресках 5 века.

В Римской литургии Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается всенощным богослужением. С этим праздником связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии.

Для наглядного представления народу самого события Вознесения Христова на небо, в некоторых римско-католических церквях совершается поднятие статуи Христа до самого потолка храма, сопровождаемое разными церемониями и песнопениями.

Международный день Космоса

Космос, по общепринятому мнению – это участки Вселенной между небесными телами. Его нельзя назвать пустым – в нём есть межзвёздное вещество (газ, пыль, космические лучи и даже тёмная материя), частицы водорода и электромагнитное излучение.

Человека таинственный и неизведанный космос притягивал и будоражил воображение все долгие тысячелетия существования нашей цивилизации. Причём чем больше информации получает человек относительно его состава, происхождения и возраста, тем больше манит чёрное небо над головой.

Загадки и тайны космоса волновали и продолжают волновать лучшие умы человечества, а самые ранние астрономические изучения производились ещё в 5 тысячелетии до н. э. Древний Китай, Вавилон, Египет, государства инков и майя – здесь активно интересовались космосом и изучали его по мере сил и возможностей.

Знаменательные события в истории: 20 мая 2020 года

Безусловно, на данный момент люди шагнули несоизмеримо вперёд благодаря достижениям науки и техники, однако всё равно он таит в себе массу неизвестного. Сколько ещё удивительных открытий предстоит сделать учёными астрономам!

Идея объявления Международного дня Космоса пришла в голову американскому астронавту Эндрю Томасу 21 мая 1998 г. Сделал он это в самой подходящей остановке – на борту орбитальной станции "Мир".

Каждый землянин 21 мая может по-своему отпраздновать этот замечательный день, а точнее ночь – любоваться бездонным космосом и сияющим небесными телами надо в тёмное время суток, что и может сделать каждый желающий в этот праздничный день.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 21 мая, День вышиванки в Украине, Иван Долгий, День памяти Иоанна Богослова, Вознесение Господне у западных христиан, Международный день Космоса.
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