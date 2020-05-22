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Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды

Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В госагентстве рассказали, как будут решать проблему водного дефицита в Украине.

Государственное агентство водных ресурсов готовит документы для моделирования водного дефицита - водохозяйственные балансы, которые дают возможность оценить и выявить, какие именно территории Украины будут испытывать водный дефицит, говорится в сообщении на правительственном портале.

Отмечается, что 22 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором глава Госводагентства Михаил Хорев информировал о мерах ведомства по водообеспечению населения и базовых секторов Украины в летний период 2020 года.

"Во избежание дефицита водных ресурсов установлены оптимальные режимы работы водных объектов. Это те согласованные "правила игры" с водопользователями для сбалансированного водопользования в условиях маловодья", - цитирует пресс-служба главу Госводагентства.

Сообщается, что в целом наполнение водохранилищ позволяет обеспечить в полной мере водные потребности украинцев. И не только приоритетные - питьевые и бытовые нужды населения, а и те, которые будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны - потребности орошения.

"Остается сложной ситуация на р. Тетерев с наполнением водой водохранилищ Видсичное и Денишивское, которые являются источниками водоснабжения города Житомир. Для улучшения этой ситуации водохозяйственные организации обеспечили сбросы воды с вышерасположенных искусственных водных объектов, однако это не решило проблему в целом", - сказано в сообщении.

По режимам работы днепровских водохранилищ - на май установлены ограничения объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС. Согласованное решение соответствует статье 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья.

Кроме того, при Госводагентстве начала работу экспертная группа по разработке стратегических направлений сохранения водности в условиях маловодья.

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В результате заседания Госводагентству поручено и в дальнейшем обеспечивать неукоснительное соблюдение согласованных режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем, а в случае ухудшения дальнейшего снижения водности, оперативно корректировать режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем с учетом прогноза водности, и в случае необходимости принять меры по ограничению прав водопользователей или изменению условий водопользования в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 3 марта Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые допустило ограничение права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.

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Из-за аномально теплой зимы в 2020 году и недостаточного количества осадков для наполнения рек Укргидрометцентр прогнозирует дефицит воды в реках в весенне-летний период.

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Вода, Дефицит, Госводагентство, Михаил Хорев.
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