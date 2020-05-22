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Кузьменко: Иногда кажется, что зовет мой сын, и я начинаю опасаться за рассудок

Кузьменко: Иногда кажется, что зовет мой сын, и я начинаю опасаться за рассудок
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Кузьменко говорит, что за полгода пребывания в СИЗО видела сына дважды.

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко за полгода пребывания в СИЗО два раза видела своего сына.

Об этом она рассказала в интервью "Цензор.нет".

"Видела я своего ребенка дважды почти за шесть месяцев. Через стекло. Одна из этих встреч была на его день рождения", - отметила Кузьменко.

По её словам, она очень боится, что сын потеряет веру в справедливость и доверие к полиции, потому что "это неправильно, тем более для подростка".

Кузьменко также отметила, что хочет обнять свою семью и погладить собаку – английского бульдога по кличке Уинстон.

"Самое сложное в неволе (исключая невозможность быть с родными людьми) - это безделие. Я так не привыкла. Мне даже в декрете было тяжело без работы. Когда началась эпидемия, а ты - врач, волонтер - бездельничаешь, это почти сводит с ума... Очень тяжело, когда бессоница. Иногда кажется, что зовет мой сын, и я начинаю опасаться за рассудок", - сказала Кузьменко.

Она подчеркнула, что не консультирует из СИЗО ни пациентов, ни коллег.

"Я очень ответственно отношусь к своей профессии, и даже на воле старалась не проводить консультации по телефону, когда не вижу больного, анализы, результаты обследования... Очень высокий риск ошибки. Находясь здесь, я не имела возможности подтвердить на комиссии свою высшую степень в сердечно-сосудистой хирургии. Теперь, после выхода из тюрьмы (когда, интересно самой, это будет?), мне придется начинать все ступени с самого начала. Это точно по времени займет не меньше года", - сказала Кузьменко.

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Говоря о противоэпидемических мерах в следственном изоляторе, она отметила, что больших претензий не имеет.

"Температуру меряют, охрана в масках, помещения обрабатывают. Но в случае заболевания тут будут проблемы, так как в больницу, если будет тяжелое течение, меня не переведут. Аппаратов ИВЛ и врачей тут нет", - уточнила Кузьменко.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела относительно убийства Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

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В частности, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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СИЗО, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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