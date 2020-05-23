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Дожди и местами - заморозки: чем удивит погода на выходных 23 мая

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Дожди и местами - заморозки: чем удивит погода на выходных 23 мая
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Ночью без осадков, днем ​​в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь

В субботу в Украине дождь ожидается только днем, температура ночью 2-7°, в западной части заморозки, днем воздух прогреется до 15° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, на побережье морей до 9° тепла, в западной части на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, температура днем 10-15° тепла, на западе и крайнем юге страны 13-18° - говорится в сообщении.

Знаменательные события в истории: 23 мая 2020 года 

В Киеве и области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°, на Киевщине ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Согласно прогнозу, 24 мая в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях умеренный кратковременный дождь, в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на западе и юге 4-9°, днем 11-16°, на Закарпатье и юге страны до 19°.

25 мая небольшой, днем на Закарпатье и Прикарпатье умеренный кратковременный дождь, только ночью в восточной части и большинстве западных областей без осадков; температура ночью 4-9°, в южной части до 12°, днем 14-19°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западных областях преимущественно западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 24 мая без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. 25 мая небольшой кратковременный дождь; температура ночью 4-9°, днем 14-19°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Синоптики прогнозируют 26-27 мая в Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, только ночью 26 мая в северных, 27 мая в восточных областях без осадков. Температура ночью 5-11°, Днем 26 мая 13-19°, 27 мая 15-21°.

В столичном регионе 26-27 мая небольшие кратковременные дожди, грозы, только ночью 26 мая без осадков. Температура ночью 5-10°; Днем 26 мая 13-18°, 27 мая 15-20°.

Согласно ориентировочным прогнозом на 6-10 суток, в Украине неустойчивая погода: небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, в западных, 28 мая и в северных областях 5-11°; днем 17-23°, 29-30 мая на востоке и юге страны до 26°.

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