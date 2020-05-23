Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

Боевики с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник дважды нарушил режим прекращения огня", — сообщил Шаравара.

По его словам, на Луганском направлении, с 7:20 по 7:40, российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров по позициям украинских защитников неподалеку Майорская.

Кроме того, на Донецком направлении, с 7:45 до 8:00, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе Каменки.

"Наши мужественные воины оказали достойный отпор на провокации российских оккупантов. По имеющейся информации, потерь среди украинских защитников, в результате коварных обстрелов противника, нет", — сообщил представитель Минобороны.

Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.